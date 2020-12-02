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Посол України Корнійчук: ми докладемо максимум зусиль для залучення ізраїльських інвестицій

Посол України в Ізраїлі обговорив з мером Хмельницького активізацію взаємин між містами-побратимами.

Посол України Корнійчук: ми докладемо максимум зусиль для залучення ізраїльських інвестицій
Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук провів онлайн зустріч з Хмельницьким міським головою Олександром Симчишиним і обговорив з ним перспективи ізраїльських інвестицій та активізацію взаємин між містами-побратимами. Про це повідомила пресслужба посольства.

"Під час онлайн зустрічі сторони обговорили перспективи співпраці в економічній, інвестиційній, культурній та туристичній сферах з урахуванням нових можливостей для бізнесу та товарообігу між Україною та Ізраїлем, які відкриваються зі вступом в дію Угоди про ЗВТ. Були позначені напрями співпраці в сфері медичного і рекреаційного туризму, експорту продукції виробників регіону, залучення ізраїльських інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники домовилися активізувати роботу по лінії відносин між містами-побратимами.

"Зараз ми плануємо докласти максимум зусиль до вирішення питання залучення інвестицій, адже це допоможе вивести нашу країну на якісно новий рівень! Тому під час розмови з Олександром Сергійовичем одне із запитань стосувався саме можливостей розвитку муніципальних та інфраструктурних проектів через залучення капіталу з Ізраїлю", - зазначив Корнійчук після зустрічі.

Містом-побратимом Хмельницького в Ізраїлі з 2007 року є Карміель - комерційний, культурний і індустріальний центр Західної Галілеї.

Нагадаємо, Корнійчук - український політик, дипломат, народний депутат України V і VI скликань, 1-й заступник міністра юстиції України (з листопада 2007 по березень 2010 року), екс-голова Української соціал-демократичної партії. У різний час обіймав посади консула України в Нью-Йорку, завідувача відділу міжнародних договорів МЗС України, старшого викладача Дипломатичної академії при МЗС України, старшого партнера юридичної фірми «Магістр & Партнери».

Корнійчук був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль указом Президента №385 / 2020 10 вересня 2020. Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон високо оцінив призначення Корнійчука, зазначивши свою впевненість, що він буде добре представляти інтереси України в Ізраїлі.

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