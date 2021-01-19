У "Слузі народу" повідомили, коли Рада голосуватиме закон про референдум

Проголосувати за нього Рада може вже 26-27 січня.

Верховна рада України може прийняти закон про референдум у другому читанні на першому пленарному тижні у 2021 році.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Народний депутат нагадав, що закон про референдум вже майже півроку опрацьовується і погоджується з міжнародними інституціями та українськими експертами. За словами Корнієнка, проголосувати за нього Рада може вже 26-27 січня.

"Він буде наступного тижня в порядку денному, здається, у вівторок. Тобто, думаю, у вівторок-середу ми зможемо проголосувати законопроект про референдум і відкрити можливість для всеукраїнських референдумів", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Рада отримала висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту про референдум. Спікер парламенту Дмитро Разумков раніше допустив, що Рада ухвалить закон про референдум у листопаді. За його словами, цей документ є пріоритетним. У першому читанні парламент підтримав цей документ у червні.

У середині листопада заступник голови парламенту Руслан Стефанчук запевняв, що законопроєкт про референдум ніхто провалювати не збирається, його розгляд можуть перенести.