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Шістьом бойовикам "ЛНР" оголосили про підозру

Наразі їх оголошено у розшук.

Шістьом бойовикам "ЛНР" оголосили про підозру
Фото: lugansk-online.info

На Луганщині за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України оголошено про підозру шістьом учасникам незаконних збройних формувань, які причетні до злочинів проти національної та громадської безпеки. Наразі їх оголошено у розшук.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що з початком російської збройної агресії четверо мешканців Кадіївки (Стаханов) і Алчевська добровільно приєдналися до так званого "МДБ ЛНР". У лавах терористів вони займалися "контррозвідувальною" і диверсійною роботою, незаконним переслідуванням та позбавленням волі громадян, примусом мирного населення до злочинної діяльності на користь ворога.

Дії бойовиків кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Також контррозвідка СБУ задокументувала протиправну діяльність керівників Голубівського (Кіровськ) та Сорокинського (Краснодон) міськвідділів "міграційної служби МВС ЛНР", які здійснюють примусову незаконну видачу паспортів терористичної "ЛНР" та інших "документів" фейкової республіки.

"Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України", - сказано в повідомленні.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Учора повідомляли, що Служба безпеки України оголосила у розшук ватажка угруповання бойовиків "ЛНР", який у 2014 році брав активну участь в організації захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області.

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