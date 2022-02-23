​Туреччина не запроваджуватиме санкції проти РФ, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна буде підтримувати відносини з Російською Федерацією та Україною попри те, що РФ визнала самопроголошені республіки українського Донбасу, повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Ердоган наголосив, що Туреччина не планує запроваджувати санкції проти Росії.

"У нас є політичні, військові та економічні відносини з Росією. Те саме з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього ... тому що наша країна має високі інтереси", - додав глава Туреччини.

Ердоган наголосив, що його країна буде намагатися вирішити питання стосунків з РФ без шкоди для відносин держав. При цьому варто провести ретельні розрахунки, щоб з'ясувати плюси і мінуси дій, які варто вчинити щодо Росії.

"Одні кажуть, що конфлікт підвищить вартість газу, тоді як інші обговорюють закриття вентилів. Ми повинні зробити власні кроки з урахуванням цієї делікатності", - сказав президент Туреччини і додав, що офіційні особи його держави зараз контактують із російськими колегами для організації зустрічі.

Ердоган повідомив, що турецька сторона "продовжить телефонну дипломатію" і він надіється, що вдасться "добитися позитивних результатів".

Також Ердоган розкритикував дії лідерів Заходу через "неефективні переговори з Путіним".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про впровадження нового пакету санкцій проти Росії.

Верховна Рада України звернулась до РНБО з пропозицією накласти санкції на депутатів Держдуми Росії, які голосували за визнання "ЛДНР".