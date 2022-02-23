Зеленський: "Не є секретом, що "Будапешт" не працює. Україні потрібні безпекові гарантії вже зараз"

"Ми самі себе захищаємо, за підтримки партнерів. Але гинуть саме українці".

Україна пропонує своїм міжнародним партнерам надати їй чіткі та конкретні безпекові гарантії вже зараз. Будапештський меморандум, ухвалений в 1994 році, таких гарантій надати не може.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з польським колегою Анджеєм Дудою і литовським – Гітанасом Науседою.

"Мої друзі (Дуда та Науседа – ред.) багато уваги приділили архітектурі безпеки в світі. Ми абсолютно погоджуємось, що ця архітектура потребує реновації. Хотів би, щоб в цьому комплексі Україну також побачили. Не є секретом, що "Будапешт" не працює. Ми з вами чітко розуміємо, немає ілюзій, що України наразі нема в жодному з безпекових альянсів. Ми самі себе захищаємо, за підтримки партнерів. Але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні безпекові гарантії. Чіткі. Конкретні, вже зараз", – підкреслив президень.

Він відзначив, що підтримка партнерів є важливою, особливо з тим фактом, що на кордонах України стоять 150 000 російських військ і є тимчасово окуповані території.

"Я вважаю, що серед цих країн, які надають чіткі гарантії безпеки, повинна бути Росія. Я багато разів пропонував президенту Росії сісти за стіл перемовин і говорити", – зазначив глава держави.

На питання журналістки про те, чи розглядає він можливість введення для росіян візового режиму, Зеленський сказав: "У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо кроків і реакцій. Вони повʼязані з наступними кроками РФ".

Нагадаємо, що під час Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський оголосив, що зараз Україна скликає консультації країн-гарантів Будапештського меморандуму вчетверте – і востаннє.

Будапештський меморандум про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великобританією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.

В обмін на відмову від ядерного потенціалу країни зобовʼязувались поважати незалежність і кордони України, та, серед іншого, проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Будапештський меморандум, який має гарантувати Україні безпеку, не має юридичних зобовʼязань. Але, на її погляд, західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни.