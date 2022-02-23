​Парламент ухвалив постанову про організацію своєї роботи в умовах надзвичайного стану

Депутати підтримали Постанову про організацію роботи Верховної Ради в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану (№ 7105).

Про це повідомила пресслужба ВРУ.

Згідно з документом, на період дії надзвичайного та/або воєнного стану організація роботи Верховної Ради, її органів та посадових осіб здійснюється з урахуванням таких особливостей:

робота парламенту здійснюється у режимі пленарних засідань, роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

у час, коли відповідно до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради ІХ скликання проведення пленарних засідань Верховної Ради не передбачено, пленарні засідання парламенту проводяться за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп);

засідання Погоджувальної ради скликаються Головою Верховної Ради (Першим заступником чи заступником Голови парламенту, який виконує його обов’язки) за потреби.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада зібралась на позачергове засідання. В порядку денному – питання щодо внесення змін до державного бюджету в частині фінансування оборони і щодо організації роботи парламенту в умовах надзвичайно та/або воєнного стану.

Проєкт постанови про роботу Ради під час надзвичайного стану зареєстрував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Перше позачергове засідання парламенту розпочалось о 18:44.