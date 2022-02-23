Верховна Рада зібралась на позачергове засідання. На ньому розглянуть питання щодо внесення змін до Державного бюджету в частині фінансування оборони і щодо організації роботи парламенту в умовах надзвичайно та/або воєнного стану.

Після цього відбудеться ще одне засідання для введення надзвичайного стану в усіх областях, крім Донеччини та Луганщини.

За планом воно мало бути першим, але депутати не можуть узгодити деякі пункти президентського указу стосовно обмежень на період надзвичайного стану. За даними джерел Lb.ua, це обмеження свободи пересування, дозвіл на особистий огляд житла громадян, дозвіл на регулювання роботи телерадіоцентрів та розгляд питань про заборону політичних партій.

Надзвичайний стан має запрацювати з 00 годин 24 лютого.