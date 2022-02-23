У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
ГоловнаПолітика

Росія почала евакуацію своїх дипломатів з України

Перед втечею російські дипломати спалили документи.

Російська Федерація розпочала евакуацію персоналу зі всіх дипломатичних представництв в Україні.

"Евакуація персоналу вже почалася", – цитує представника посольства у Києві російське державне інформагентство ТАСС.

Генконсульство РФ в Одесі
Фото: Думська
Генконсульство РФ в Одесі

Уранці 23 лютого з’явилася інформація про пожежу у Генконсульстві Росії у Львові. Львівський активіст, депутат міської ради Ігор Зінкевич оприлюднив фото і відео з місця події. 

Згодом він додав, що це не пожежа: палять документи в консульстві. "ДСНС не пустили на територію", – зазначив Зінкевич.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"Перевірив. Пожежі там нема. Це димлять залишки дотліваючих документів, які спалювали співробітники Генконсульства перед втечею. За даними поліції, вчора всі співробітники консульства, крім кількох сторожів, покинули Консульство РФ у Львові", – повідомив радник глави українського МВС Антон Геращенко.

Про те, що російські дипломати залишили генконсульство в Одесі та забрали з собою прапор РФ, повідомило місцеве видання "Думська".

Військовослужбовці Нацгвардії продовжують охороняти об'єкт. Як зазначає видання, будівля належить РФ, вона не в оренді.

Напередодні ввечері біля генконсульства в Одесі також палили якісь папери.

Генконсульство РФ в Одесі
Фото: Думська
Генконсульство РФ в Одесі

Напередодні в російському МЗС повідомили, що керівництво Росії ухвалило рішення евакуювати співробітників посольства та генеральних консульств в Україні найближчим часом з метою безпеки.

З 2014 року, як зазначили у відомстві, російські дипустанови у Києві, Одесі, Львові та Харкові "неодноразово зазнавали нападів, а на адресу дипломатів надходили погрози розправи, їхні машини підпалювали". Проте, як вказали там, влада України на те, що відбувається, нібито не реагувала.

У середині лютого РИА Новости з посиланням на джерело повідомило, що співробітники російських консульств почали втікати з України. Однак у російському посольстві у Києві тоді заявили, що його робота триває у штатному режимі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також