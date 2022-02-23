Російська Федерація розпочала евакуацію персоналу зі всіх дипломатичних представництв в Україні.

"Евакуація персоналу вже почалася", – цитує представника посольства у Києві російське державне інформагентство ТАСС.

Фото: Думська Генконсульство РФ в Одесі

Уранці 23 лютого з’явилася інформація про пожежу у Генконсульстві Росії у Львові. Львівський активіст, депутат міської ради Ігор Зінкевич оприлюднив фото і відео з місця події.

Згодом він додав, що це не пожежа: палять документи в консульстві. "ДСНС не пустили на територію", – зазначив Зінкевич.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"Перевірив. Пожежі там нема. Це димлять залишки дотліваючих документів, які спалювали співробітники Генконсульства перед втечею. За даними поліції, вчора всі співробітники консульства, крім кількох сторожів, покинули Консульство РФ у Львові", – повідомив радник глави українського МВС Антон Геращенко.

Про те, що російські дипломати залишили генконсульство в Одесі та забрали з собою прапор РФ, повідомило місцеве видання "Думська".

Військовослужбовці Нацгвардії продовжують охороняти об'єкт. Як зазначає видання, будівля належить РФ, вона не в оренді.

Напередодні ввечері біля генконсульства в Одесі також палили якісь папери.

Фото: Думська Генконсульство РФ в Одесі

Напередодні в російському МЗС повідомили, що керівництво Росії ухвалило рішення евакуювати співробітників посольства та генеральних консульств в Україні найближчим часом з метою безпеки.

З 2014 року, як зазначили у відомстві, російські дипустанови у Києві, Одесі, Львові та Харкові "неодноразово зазнавали нападів, а на адресу дипломатів надходили погрози розправи, їхні машини підпалювали". Проте, як вказали там, влада України на те, що відбувається, нібито не реагувала.

У середині лютого РИА Новости з посиланням на джерело повідомило, що співробітники російських консульств почали втікати з України. Однак у російському посольстві у Києві тоді заявили, що його робота триває у штатному режимі.