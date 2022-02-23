СБУ вважає рішення запровадити надзвичайний стан "необхідним та виваженим", – заява

"Заради безпеки держави та нашої перемоги у гібридній війні ми маємо, перш за все, працювати на випередження".

Служба безпеки України звернулася до співгромадян у зв’язку із запровадженням у країні надзвичайного стану. У спецслужбі вважають рішення влади запровадити НС на всій території країни необхідним та виваженим.

Про це йдеться в офіційній заяві СБУ.

"Заради безпеки держави та нашої перемоги у гібридній війні ми маємо, перш за все, працювати на випередження, заздалегідь реагувати на виклики та продумувати кожен свій крок наперед, зважаючи на потенційний розвиток різноманітних сценаріїв", – пояснюють у СБУ.

Там додають, що ескалація на сході супроводжується спробами розхитати суспільство через панічні настрої, кібератаки, інформаційно-психологічні операції, активізацію російських агентів впливу та диверсійних груп тощо.

"Усі ці дестабілізаційні фактори знаходяться під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни", – сказано в заяві.

Водночас СБУ звертає увагу українців на те, що запровадження надзвичайного стану не означає, що "життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані". Адже кожен регіон України має свою безпекову специфіку. І щойно в надзвичайному стані не буде необхідності, його буде скасовано.

У спецслужбі вважають, що так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків. Адже мова про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану.

"Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки", – констатують у СБУ.

Як повідомляли, на території України, крім Донеччини і Луганщини, буде запроваджено надзвичайний стан. Рішення про ступінь обмежень ухвалюватимуть обласні комісії. НС запроваджують спочатку 30 днів, потім у разі потреби його дію буде продовжено ще 30 днів. Як зазначив секретар СНБО Олексій Данілов, радикально на житті українців це не відобразиться.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях запроваджується Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.

Указ про введення надзвичайного стану на територій України (крім Донецької і Луганської областей) не передбачає встановлення особливого режиму вʼїзду і виїзду в Україну та за її межі. Також не передбачається обмеження свободи пересування.

У Національному банку запевнили, що в разі запровадження надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі.