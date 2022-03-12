Наступною країною, яку захоче захопити Путін, стане Литва, - Данілов

"Потім будуть інші країни Балтії, потім вони можуть добратися до Польщі".

Литва може стати наступною країною, яку захоче захопити Росія. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Радіо Свобода.

Посилаючись на дані української розвідки, Данілов стверджує, що Російська Федерація не збирається зупинятись на Україні.

"Вони мають наступну мету – якщо у них буде перемога, не дай боже, на нашій території, то наступна країна, яку матиме бажання захопити Путін – це буде безпосередньо Литва. Потім будуть інші країни Балтії, потім вони можуть добратися до Польщі", - заявив Данілов.

Він також вважає, що розвиток подій залежить від того, як на дії Росії реагуватиме НАТО.

"На наших плечах сьогодні тримається безпека не лише Європи, а й країн НАТО, які розташовані на європейському континенті", - сказав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС побоюється, що Росія може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО