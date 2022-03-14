Шмигаль на сесії ПАРЄ закликав виключити Росію зі складу Ради Європи і закрити небо над Україною

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на екстреній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи закликав виключити Росію з Ради Європи та закрити небо над Україною. Про це йдеться у зверненні прем’єра.

“18 днів відкритої війни. Тисячі смертей. Загибель майже 90 дітей. Тисячі українців в оточенні без їжі, води, тепла. Руйнування сотень закладів освіти. Десятки лікарень під обстрілами. Атомні станції на межі катастрофи.

І цей в той час, коли Росія зобов’язалася, за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, забезпечувати право на життя та захищати будь-яку особу від незаконного насильства”, - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що Україна просила з 2014 року не повертати російську делегацію в Парламентську асамблею.

“Сьогодні делегація Росії сама призупинила роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи. Впевнений, це лише відображує бажання Путіна уникнути покарання та обмежити тисячі скарг з боку українських громадян за всі злочини, що він та його поплічники скоїли проти України протягом останніх восьми років. Але всі ми знаємо, що покарання за геноцид та тероризм уникнути неможливо. І ми повинні бути ще жорсткими у нашій відповіді. Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи! Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим не виправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю”, - заявив український прем’єр-міністр.

Він закликав об’єднати зусилля у захисті України і Європи.

“Необхідно зупинити агресію. Поки не сталось ядерної катастрофи. Поки вся Європи не опинились у вогні. Тому вимагаємо - закрийте небо над Україною! Закрийте небо, заради життя людей, які перебувають на території України, закрийте небо заради європейської і світової безпеки”, - резюмував Шмигаль.

Він також подякував сусідній Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові, Литві та іншим державам Європи за тимчасову підтримку, надану нашим жінкам і дітям.