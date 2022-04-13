Канада надасть Україні кредит у розмірі 500 млн канадських доларів на пільгових умовах, - Мінфін

Уряд Канади виділить Україні 500 мільйонів канадських доларів на пільгових умовах. Кредитну угоду підписав глава Міністерства фінансів Сергій Марченко.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Строк погашення кредиту - 10 років. Наразі ці кошти Україна використає, щоб профінансувати свої пріоритетні видатки.

За словами Сергія Марченка, рішення канадського уряду є не тільки своєчасним внеском у підтримку фінансової стабільності України, а й допомогою, що наближує перемогу України над російським агресором.

Нагадаємо, Франція надасть Україні додаткові 100 млн євро на оборону.

А минулого тижня Президент України Володимир Зеленський подякував канадському премʼєр-міністру Джастіну Трюдо за фінансову та оборонну підтримку. Мова йде про 1 млрд канадських доларів та додаткові $500 млн оборонної підтримки.

Уряд Канади незабаром організує кілька чартерних рейсів до Європи за українськими біженцями.