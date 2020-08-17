Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах більш ніж на 50%

У ПСГ уже майже 24 млрд куб. м газу.

Станом на 15 серпня Україна збільшила запаси природного газу в підземних сховищах на 50,84%, або на 8,040 млрд куб. м, до 23,854 млрд куб. м з початку сезону закачування газу.

Про це свідчать оперативні дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи України".

Зазначені запаси газу більші на 40,3%, або на 6,849 млрд куб. м порівняно із запасами на аналогічну дату 2019 року (17,005 млрд куб. м).

Як ми повідомляли, Україна вийшла із зими з дуже високими запасами газу - 15,9 млрд кубометрів газу (з них 1,6 млрд кубометрів належать міжнародним трейдерам і перебувають у сховищах у режимі митного складу).

Сезон закачування газу в підземні сховища стартував у березні.

Директор державного підприємства "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що для стабільного проходження опалювального сезону 2020/2021 необхідно накопичити в ПСГ додатково 2-3 млрд куб. м газу.