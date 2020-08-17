Україна ризикує відносинами з міжнародними інвесторами, - Американська торгова палата

Американська торгова палата нагадує, що зараз компанії оскаржують рішення АМКУ в судовому порядку.

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Уряд повинен відреагувати на повідомлення міжнародних інвесторів щодо інвестиційного спору з державою Україна за рішенням АМКУ. Тільки таким чином можна зберегти ділові відносини між стратегічними інвесторами та державою, не завдати збитку репутації та інвестиційному клімату України й уникнути втрат для державного бюджету.

Про це йдеться в офіційній заяві Американської торгової палати в Україні.

Палата заявляє про свою занепокоєність упередженим і несправедливим ставленням до іноземних інвесторів в Україні, що може призвести до розгляду справи в межах міжнародного арбітражу.

В АТП зазначили, що зараз дві групи міжнародних тютюнових компаній уже подали Україні повідомлення про захист своїх прав як іноземних інвесторів шляхом арбітражу, а ще дві компанії розглядають можливість подати такі повідомлення найближчим часом.

"Компанії-члени Палати, міжнародні виробники, які створили тисячі робочих місць і роблять значний внесок у державний бюджет, вважають необґрунтованим накладання Антимонопольним комітетом України штрафних санкцій за нібито антиконкурентні узгоджені дії міжнародних компаній (рішення АМКУ №697-р від 10.10.2019 р.) на міжнародні компанії "АТ тютюнова компанія "В.А.Т, - Прилуки", АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПСІІ "Імперіал Тобакко Юкрейн", ПАТ "Філіп Морріс Україна" та їх дистрибуторські афілійовані компанії", - йдеться в заяві.

АТП нагадує, що зараз компанії оскаржують рішення АМКУ в судовому порядку.

У своїй заяві Палата підкреслює необхідність прозорого та справедливого розгляду судових справ, у яких міжнародні компанії оскаржують рішення АМКУ, та звертає увагу на те, що компанії "не отримали повною мірою доступу до доказів, на яких базуються звинувачення АМКУ", а "під час судового процесу аргументам представників компаній не приділялося достатньо уваги".

Нагадаємо, Господарський суд 13 серпня призупинив провадження Антимонопольного комітету України (АМКУ) про примусове стягнення 6,5 млрд грн з дистрибутора "Тедіс Україна" і чотирьох тютюнових виробників.