Україна не має наміру знову обмежувати в'їзд іноземців, - Кулеба

Уряд не має наміру знову впроваджувати обмеження на в'їзд іноземців в Україну.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу 30 вересня.

Глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що виступає за те, щоб навіть в умовах пандемії іноземці могли в'їжджати в Україну, дотримуючись при цьому певних правил.

"Я дуже радий тому, що традиція впроваджувати обмеження на в'їзд іноземців не встигла перетворитися у традицію. Це було форс-мажорне рішення, яке ми були змушені ухвалити для захисту здоров'я громадян та стримування поширення пандемії. Я особисто виступаю за те, щоб навіть в умовах пандемії можливість для подорожей зберігалася, щоб в Україну могли в'їжджати іноземці з дотриманням певних базових правил", - цитує Дмитра Кулебу Інтерфакс-Україна.

28 вересня Кабінет міністрів змінив правила в’їзду іноземців в Україну на період дії карантину. Однією з умов в'їзду має бути наявність поліса страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19 та обсервацією.

Того ж дня Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців, яка діяла впродовж місяця.