У Збройних силах за добу виявили 91 випадок коронавірусу, ще один військовий помер

У Збройних силах України впродовж 17 жовтня виявили 91 новий випадок коронавірусу. Кількість смертей досягла 13. Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

"На жаль, в Збройних силах України зафіксований 13 летальний випадок, викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що під час перебування у відпустці військовий звернувся до сімейного лікаря за місцем проживання та лікувався амбулаторно. У зв’язку з погіршення стану здоров’я його госпіталізували у реанімацію Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. На момент госпіталізації стан здоров’я військового був важкий.

Зараз у ЗСУ на ковід-19 хворіє 1082 людини. За період пандемії одужали 3220 осіб. На ізоляції перебуває 701 особа.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що летальність вд коронавірусу в Україні становить менше 2%.