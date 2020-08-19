​РНБО виявила ознаки підготовки масштабної кібератаки російських спецслужб напередодні Дня Незалежності

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони виявив активізацію хакерського угруповання Gamaredon, яке пов'язують зі спецслужбами Російської Федерації.

Про це повідомляють на сайті РНБО.

Зазначають, що були виявлені ознаки підготовки кібератаки на органи державної влади України та об’єкти критичної інфраструктури.

"Проведений аналіз шкідливих програм виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні напередодні Дня Незалежності та під час підготовки до чергових місцевих виборів", - йдеться в повідомленні.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що всі суб’єкти сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку в різних сферах, працюють у постійному режимі відслідковування, щоб відбити кібератаки.

"Кіберзагрози з боку Російської Федерації є вкрай небезпечними як для України, так і для європейських країн. Невідкладне інформування НКЦК при РНБО України про виявлені кібератаки на інформаційні системи державних органів, об’єктів критичної інфраструктури для здійснення координації з оперативного реагування є вкрай важливим, адже наслідки від кібератак можуть створити суттєву загрозу життєво важливим інтересам держави і суспільства", - наголосив він.

Нагадаємо, влітку 2017-го масштабне поширення вірусу NotPetya паралізувало роботу українських урядових установ, бізнесу. Незабаром вірус поширився на інші країни.

Уряд Великобританії заявив, що Росія відповідальна за кібератаки з використанням цього вірусу. А Білий дім прямо звинуватив РФ у кібератаці на Україну, пообіцявши "наслідки".

Слідом за Сполученими Штатами звинуватила Росію в хакерській атаці Австралія.