Україна з листопада вчетверо знижує вартість електронної візи для іноземців

З 1 листопада 2020 року українські електронні візи (е-Візи) будуть оформлювати за новою процедурою.

Про це повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ.

Зазначено, що сьогодні, 19 серпня, уряд схвалив відповідну ініціативу МЗС.

"Для багатьох іноземців зустріч з нашою країною починається з отримання української візи. Це перше враження має бути позитивним. Україна має асоціюватися в іноземців із зручними, швидкими електронними сервісами. Так ми не лише перезавантажимо туристичну галузь, але й стимулюємо надходження в Україну іноземних інвестицій, розвиток торгівлі, посилення міжлюдських контактів, і загалом робимо бренд “Україна” більш новітнім і привабливим", - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, з 1 листопада заявник зможе вибрати бажану процедуру оформлення е-Візи: звичайний або терміновий порядок (з подвоєнням тарифної ставки у разі термінової процедури). Візи видаватимуть значно швидше - термінове оформлення займатиме один робочий день, а звичайна процедура розгляду - три робочі дні (дотепер термін розгляду візових клопотань сягав дев'яти днів).

Також на додачу до разової е-Візи з’явиться новий тип віз: е-Віза для дворазового в’їзду.

Суттєво зменшуються також диференційовані тарифні ставки консульського збору - замість $85 за оформлення разової е-Візи тепер консульський збір за разову е-Візу становитиме $20, а за дворазову - $30.

Нагадаємо, у квітні 2018 року консульська служба МЗС почала оформляти електронні візи громадянам далеких країн, які хочуть відвідати Україну з діловою або туристичною поїздкою.

Запит на візу іноземці можуть оформити на сайті evisa.mfa.gov.ua. Для оформлення е-Візи потрібно заповнити анкету онлайн, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською карткою (платіжних систем MasterCard Worldwide або Visa International) і роздрукувати отриману на електронну пошту електронну візу.

У перший рік оформлення Україна видала 11 тисяч е-Віз.