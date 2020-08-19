Устоит ли Лукашенко?
Устоит ли Лукашенко?
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Україна з листопада вчетверо знижує вартість електронної візи для іноземців

Замість $85 за оформлення разової візи консульський збір становитиме $20, а дворазової - $30.

Україна з листопада вчетверо знижує вартість електронної візи для іноземців
Фото: ТСН

З 1 листопада 2020 року українські електронні візи (е-Візи) будуть оформлювати за новою процедурою.

Про це повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ.

Зазначено, що сьогодні, 19 серпня, уряд схвалив відповідну ініціативу МЗС.

"Для багатьох іноземців зустріч з нашою країною починається з отримання української візи. Це перше враження має бути позитивним. Україна має асоціюватися в іноземців із зручними, швидкими електронними сервісами. Так ми не лише перезавантажимо туристичну галузь, але й стимулюємо надходження в Україну іноземних інвестицій, розвиток торгівлі, посилення міжлюдських контактів, і загалом робимо бренд “Україна” більш новітнім і привабливим", - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, з 1 листопада заявник зможе вибрати бажану процедуру оформлення е-Візи: звичайний або терміновий порядок (з подвоєнням тарифної ставки у разі термінової процедури). Візи видаватимуть значно швидше - термінове оформлення займатиме один робочий день, а звичайна процедура розгляду - три робочі дні (дотепер термін розгляду візових клопотань сягав дев'яти днів).

Також на додачу до разової е-Візи з’явиться новий тип віз: е-Віза для дворазового в’їзду.

Суттєво зменшуються також диференційовані тарифні ставки консульського збору - замість $85 за оформлення разової е-Візи тепер консульський збір за разову е-Візу становитиме $20, а за дворазову - $30.

Нагадаємо, у квітні 2018 року консульська служба МЗС почала оформляти електронні візи громадянам далеких країн, які хочуть відвідати Україну з діловою або туристичною поїздкою.

Запит на візу іноземці можуть оформити на сайті evisa.mfa.gov.ua. Для оформлення е-Візи потрібно заповнити анкету онлайн, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською карткою (платіжних систем MasterCard Worldwide або Visa International) і роздрукувати отриману на електронну пошту електронну візу.

У перший рік оформлення Україна видала 11 тисяч е-Віз.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також