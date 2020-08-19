Профспілка "Енергоатому" планує 19 серпня влаштувати акцію протесту в Києві

Первинна профспілкова організація (ППО) ДП НАЕК "Енергоатом" планує попереджувальну акцію протесту біля Міністерства енергетики та Кабінету Міністрів з метою перегляду державної політики щодо генеруючої компанії.

"Розпочати підготовку до проведення в Києві 19 серпня попереджувальної акції протесту працівників Компанії з пікетуванням Міністерства енергетики та Кабінету Міністрів з вимогою переглянути дискримінаційну політику щодо ДП "Енергоатом" та розробити дієві заходи щодо виходу з критичного фінансового стану", - йдеться в постанові профспілкового комітету ППО ДП НАЕК "Енергоатом" від 17 серпня, текст якого має у своєму розпорядженні "Енергореформа".

Згідно з постановою, вимоги профспілки "Енергоатому" полягають, зокрема, в перегляді розміру і термінів сплати дивідендів, поверненні компанії як повноцінного гравця на ринок електроенергії, використанні в повному обсязі потужностей АЕС, а також здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію закону про погашення боргів "старого" ринку електроенергії.

Профспілка також ухвалила рішення у дводенний термін звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням особисто втрутитися у вирішення критичної ситуації в компанії.

"У разі відсутності позитивних змін розпочати безстрокову акцію протесту в містах-супутниках АЕС шляхом проведення мітингів і розміщення наметових містечок", - йдеться в постанові ППО.

Нагадаємо, держпідприємство "Енергоатом" в січні-червні 2020 року отримало чистий збиток у розмірі 2,65 млрд грн проти 1,113 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

Згідно з розпорядженням уряду №349-р від 6 травня, частина чистого прибутку "Енергоатому", що відраховується до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності, визначається в розмірі 30% за умови спрямування 50% цього прибутку на виконання інвестиційної програми.

Верховна Рада в середині червня ухвалила в цілому законопроєкт №2386 (закон № 719-ІХ) про заходи погашення заборгованості, яка виникла до 1 липня 2019 року на оптовому ринку електричної енергії. Проєкт передбачає серед іншого докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За даними "Енергоатому", борг "Енергоринку" перед генкомпанією до кінця 2019 року залишався на рівні близько 11,7 млрд грн, або 42% від загальної суми заборгованості.

Згідно з постановою №694 від 5 серпня 2020 року про внесення змін до положення про покладання спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів в процесі функціонування ринку, НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" повинні забезпечувати середньозважену ціну продажу електроенергії на всіх комерційних сегментах на рівні не нижче від ціни покриття собівартості, вирахуваної за спеціальною формулою. На думку "Енергоатому", це не дозволить йому конкурувати на ринку з іншими гравцями.