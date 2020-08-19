Вступну кампанію до закладів професійної освіти продовжено до 1 листопада

Навчатися у профтеху можуть також дорослі, які хочуть опанувати нові навички або змінити фах.

Заклади професійної освіти зможуть приймати документи та зараховувати вступників до 1 листопада. Лист із рекомендацією продовжити терміни вступу надісланий сьогодні, 18 серпня, обласним управлінням освіти і науки.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко зауважив, що такі зміни зумовлені карантином, запровадженим у зв'язку з пандемією коронавірусу.

“Загальними правилами прийому до профтехів визначено, що зарахування вступників триває до початку занять, тобто до 1 вересня. Традиційно вступна кампанія продовжувалася ще на місяць і заклади робили додатковий набір у межах ліцензованого обсягу. Оскільки цього року через карантин нам довелося змінювати терміни вступу до вишів, ми вирішили видовжити їх для закладів профосвіти”, - пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Як зазначили у МОН, однією із новацій цьогорічної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно. А далі, визначившись із закладом і професією, подавати оригінали.

Для вступу у заклад профосвіти вступник має подати: заяву; копію свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу; 6 фотокарток 3х4; медичну довідку; документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).

Водночас навчатися у профтеху можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі. Вони можуть пройти підвищення кваліфікації для вже наявної робітничої професії, опанувати нові навички або повністю змінити фах.

Нагадаємо, цьогоріч вступна кампанія до закладів вищої освіти стартувала 1 серпня. Абітурієнти зможуть подати до 5 заяв на бюджет, а також необмежену кількість заяв на контракт.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня, а прийом заяв і документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО) і до 16 серпня (для вступників, які складатимуть вступні іспити).