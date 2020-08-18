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Школи забезпечені підручниками на 99,5%, - Міносвіти

"На сьогодні маємо забезпечення підручниками на 99,5% всіх областей України".

Школи забезпечені підручниками на 99,5%, - Міносвіти
Фото: firtka.if.ua

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що українські школи забезпечені підручниками на 99,5%.

Про це він сказав під час виступу на Всеукраїнській серпневій конференції онлайн на тему "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021", - передає "Укрінформ".

"На сьогодні маємо забезпечення підручниками на 99,5% всіх областей України і сподіваємося, що з 1 вересня місцеві органи виконавчої влади доставлять усі підручники до закладів освіти", - сказав Шкарлет.

Нагадаємо, цього року за державний кошт загалом надруковано 4 млн 481 тис. 185 примірників підручників для 3-х класів Нової української школи (84 назви оригінальних підручників та ще 45 - перекладених мовами національних меншин). Станом на 12 серпня повідомлялося, що сім областей України отримали нові підручники для 3-х класів.

Окрім того, цього року також надруковані підручники для учнів 7-х класів: 47 оригінальних підручників та 18 - перекладених мовами національних меншин. Загальний наклад становить 2 млн 611 тис. 694 примірники.

На наступний навчальний рік планується друк підручників для 4-х та 8-х класів. Конкурс уже розпочато, він триватиме до 2 березня 2021 року.

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