В Україні за добу виявлено 1 616 нових випадків зараження СOVID-19

За минулу добу в Україні було виявлено 1 616 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Усього в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 - летальні, 48 925 пацієнтів одужало.

Загалом проведено 1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 3272 випадки;

Волинська область - 4792 випадки;

Дніпропетровська область - 1772 випадки;

Донецька область - 1100 випадків;

Житомирська область - 2497 випадків;

Закарпатська область - 6435 випадків;

Запорізька область - 1154 випадки;

Івано-Франківська область - 6959 випадків;

Кіровоградська область - 746 випадків;

м. Київ - 10 730 випадків;

Київська область - 4620 випадків;

Львівська область - 12 260 випадків;

Луганська область - 185 випадків;

Миколаївська область - 832 випадки;

Одеська область - 5158 випадків;

Полтавська область - 565 випадків;

Рівненська область - 7828 випадків;

Сумська область - 966 випадків;

Тернопільська область - 3902 випадки;

Харківська область - 6360 випадків;

Херсонська область - 304 випадки;

Хмельницька область - 1628 випадків;

Чернівецька область - 7954 випадки;

Черкаська область - 1167 випадків;

Чернігівська область - 1250 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до 22 млн. Учора стало відомо, що в Китаї видали перший патент на виготовлення вакцини від коронавірусу. Патент отримали Академія військово-медичних наук Народно-визвольної армії і компанія CanSino Biologics, які розробили рекомбінантну вакцину від COVID-19 (на основі аденовірусного вектора) Ad5-nCoV.