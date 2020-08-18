В Україні за добу виявлено 1 616 нових випадків зараження СOVID-19

За минулу добу в Україні було виявлено 1 616 нових випадків коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Усього в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 - летальні, 48 925 пацієнтів одужало.
Загалом проведено 1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 3272 випадки;
- Волинська область - 4792 випадки;
- Дніпропетровська область - 1772 випадки;
- Донецька область - 1100 випадків;
- Житомирська область - 2497 випадків;
- Закарпатська область - 6435 випадків;
- Запорізька область - 1154 випадки;
- Івано-Франківська область - 6959 випадків;
- Кіровоградська область - 746 випадків;
- м. Київ - 10 730 випадків;
- Київська область - 4620 випадків;
- Львівська область - 12 260 випадків;
- Луганська область - 185 випадків;
- Миколаївська область - 832 випадки;
- Одеська область - 5158 випадків;
- Полтавська область - 565 випадків;
- Рівненська область - 7828 випадків;
- Сумська область - 966 випадків;
- Тернопільська область - 3902 випадки;
- Харківська область - 6360 випадків;
- Херсонська область - 304 випадки;
- Хмельницька область - 1628 випадків;
- Чернівецька область - 7954 випадки;
- Черкаська область - 1167 випадків;
- Чернігівська область - 1250 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до 22 млн. Учора стало відомо, що в Китаї видали перший патент на виготовлення вакцини від коронавірусу. Патент отримали Академія військово-медичних наук Народно-визвольної армії і компанія CanSino Biologics, які розробили рекомбінантну вакцину від COVID-19 (на основі аденовірусного вектора) Ad5-nCoV.