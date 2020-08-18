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В Україні за добу виявлено 1 616 нових випадків зараження СOVID-19

Усього в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків захворювання.

В Україні за добу виявлено 1 616 нових випадків зараження СOVID-19
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні було виявлено 1 616 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Усього в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 - летальні, 48 925 пацієнтів одужало.

Загалом проведено 1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 3272 випадки;
  • Волинська область - 4792 випадки;
  • Дніпропетровська область - 1772 випадки;
  • Донецька область - 1100 випадків;
  • Житомирська область - 2497 випадків;
  • Закарпатська область - 6435 випадків;
  • Запорізька область - 1154 випадки;
  • Івано-Франківська область - 6959 випадків;
  • Кіровоградська область - 746 випадків;
  • м. Київ - 10 730 випадків;
  • Київська область - 4620 випадків;
  • Львівська область - 12 260 випадків;
  • Луганська область - 185 випадків;
  • Миколаївська область - 832 випадки;
  • Одеська область - 5158 випадків;
  • Полтавська область - 565 випадків;
  • Рівненська область - 7828 випадків;
  • Сумська область - 966 випадків;
  • Тернопільська область - 3902 випадки;
  • Харківська область - 6360 випадків;
  • Херсонська область - 304 випадки;
  • Хмельницька область - 1628 випадків;
  • Чернівецька область - 7954 випадки;
  • Черкаська область - 1167 випадків;
  • Чернігівська область - 1250 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до 22 млн. Учора стало відомо, що в Китаї видали перший патент на виготовлення вакцини від коронавірусу. Патент отримали Академія військово-медичних наук Народно-визвольної армії і компанія CanSino Biologics, які розробили рекомбінантну вакцину від COVID-19 (на основі аденовірусного вектора) Ad5-nCoV.

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