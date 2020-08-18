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У Маріуполі невідомий у шапці та в бороді Діда Мороза п’ять разів вистрелив в охоронця комбінату

Поліцейські просять допомогти встановити особу правопорушника.

У Маріуполі невідомий у шапці та штучній бороді Діда Мороза здійснив кілька пострілів у 58-річного чоловіка. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи для встановлення підозрюваного.

Пресслужба поліції Донеччини повідомляє, що подія сталася вчора, 17 серпня, об 11:30 на території комбінату в Кальміуському районі.

Невідомий чоловік здійснив п'ять пострілів у бік охоронця підприємства, після чого втік з місця злочину.

У постраждалого влучило кілька куль, із травмами його госпіталізували.

На пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад поліції.

Наразі правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази. Призначено ряд експертиз.

Попередня кваліфікація події - ст. 15, ч. 1, 2, ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (Замах на умисне вбивство).

Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу правопорушника.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Обухова водій зчинив стрілянину біля зупинки громадського транспорту. Постраждала продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю.

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