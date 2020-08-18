До приїзду президента в Миколаєві вдруге за літо ремонтують дорогу

У червні цього року дорожнє покриття на вул. Адміральській уже ремонтували.

У понеділок, 17 серпня, співробітники комунального підприємства "ЕЛУ автодоріг" вдруге за літо ремонтують асфальт на вулиці Адміральській біля будівлі обласної державної адміністрації. До слова, у п'ятницю, 21 серпня, очікується візит Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє сайт міста "НикВести".

Співробітники КП зняли верхній шар асфальту поблизу парковки біля будівлі ОДА і підготували дорожні карти до подальшого укладання нового шару асфальту.

У коментарі представник "ЕЛУ автодоріг" повідомив, що співробітники КП виконують планові роботи з усунення ям і тріщин на дорогах Центрального району в рамках договору з Департаментом житлово-комунального господарства.

Він також зазначив, що причиною, з якої роботи проводять вдруге за літо на вулиці Адміральській, є доручення департаменту ЖКГ.

Відзначимо, що раніше, в червні 2020 року, дорожнє покриття на ділянці по вулиці Адміральській від вулиці Лягіна до вулиці Шнеєрсона вже ремонтували співробітники "ЕЛУ автодоріг".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 15 січня ухвалив Дорожню стратегію на 2020 рік. За цей час планують побудувати та відремонтувати не менш ніж 4000 кілометрів доріг.

Тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук говорив, що клаптикові ремонти повинні відійти в минуле. Замість цього буде комплексне якісне дорожнє будівництво. Тільки на 2020 рік у Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд гривень.

У 2020 році з Дорожнього фонду буде направлено 31 млрд 528 млн 105 тис. грн. Уряд затвердив перелік об'єктів. Буде відновлено 1345 км доріг державного значення і 3711 погонних метрів мостів. Окрім доріг державного значення, будуть відновлювати також і дороги місцевого і територіального значення.