За минулу добу окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

17 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі обстрілів не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного в післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомета. Зазначається, що постріл був неприцільним і не становив загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброї у відповідь не застосовували.

Також минулої доби виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки.

"Загалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували два ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 18 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Нагадаємо, РНБО констатувала перемир'я на Донбасі "в цілому" четвертий тиждень поспіль.