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Недовершена декомунізація на Полтавщині

Полтавщина – напевно є одним з найскладніших регіонів України в питанні декомунізації. Це обумовлено тим, що регіон великий і складається переважно з сільської місцевості (сіл багато і майже в кожному у часи СРСР було встановлено один, а іноді і декілька пам’ятників радянським вождям).

Якщо брати кількість символіки – за цим показником регіон поступається лише Харківщині та місту Києву. Об’єктів, які мають бути демонтовані, згідно закону тут зо 3 десятки.

Розповім зараз про найбільш кричущі випадки.

1) У місті Карлівка нещодавно було відновлено погруддя місцевому комуністу Миколі Підгорному, яке було демонтовано три року тому у рамках декомунізації. І хоч на це і відреагувала і громадськість і УІНП, які подали заяви до поліції, проте питання досі не вирішене.

Фото: надане Вадимом Поздняковим

2) У санаторії “Сосновий Бір”, що у Зіньківському районі, перед входом досі стоїть погруддя Володимиру Леніну. Усі звернення до поліції, прокуратури та місцевої влади не дали абсолютно нічого. Директор санаторію відмовляється виконати закон і схоже, що демонтувати його зможе лише громадськість, або “нічний вітер”.

3) У місті Лохвиця досі не демонтовано пам’ятник комсомольцям 20-х років, місцева влада замінила табличку на постаменті на честь “молоді 20-х років”, проте погруддя у будьонівці демонтоване не було.

4) У Лубнах – досі стоїть великий пам’ятник Чапаєву, який “перейменували у пам’ятник Чапаївській дивізії”.

Фото: надане Вадимом Поздняковим

5) У Хоролі – пам’ятник Третяку, який збив пасажирської Боїнг, внаслідок чого загинуло кілька сотень людей.

Фото: надане Вадимом Поздняковим

6) У Новоселівці Зіньківського району – пам’ятник Петровському, якого місцевий голова назвав “пам’ятником невідомо кому”.

Фото: надане Вадимом Поздняковим

7) У селі Вишневе Оржицького району – пам’ятник Куйбишеву, якого місцеві селяни перейменували на честь “директора колгоспу імені Куйбишева”.

8) У селах Горошине і Калинівка Семенівського район – пам’ятники Енгельсу і Свердлову, які мають перевезти до Путивльского музею, проте не можуть це зробити вже 3 місяці.

9) У Полтаві і Ціпках Гадяцького району ще досі стоять пам’ятники Ватутіну, а у самому Гадячі досі не перейменовано з десяток вулиць.

10) У Лобачах Решетилівського району досі стоїть пам’ятник болгарському(!) комуністу Димитрову, який, за паперами, було демонтовано ще у 2015 році, а у селі Радочини, що під Кременчуком є Маркс.

Окрім цих об’єктів, ще є десятки більш дрібних, які все одно мають бути демонтовані, а саме - пам'ятник Горькому у селі Левенцівка Чутівського району; пам'ятник "Борцям за владу рад" - смт. Шишаки; пам'ятник "Борцям за владу рад" у місті Кременчук; велика стела "Комсомольськ" на в'їзді до Горішніх Плавнів; серпи та молоти на фасаді залізничного вокзалу Полтава-Південна; серп і молот на фасаді у м. Полтава (вул. Гайового,30) ; серпи та молоти на фасаді у м. Полтава (Соборності,51); серп і молот на колишньому будинку культури у смт. Козельщина; серп і молот та напис "Зоря комунізму" на фасаді будинку культури села Більськ Котелевскього району; серп і молот на будинку культури села Власівка Зіньківського району; серпи та молоти на будинку культури і автобусні зупинці села Ланна Карлівського району; серп і молот на фасаді клубу села Сазонівка Оржицького району; серп і молот на будинку культури села Рашівка Гадяцького району та стенди і стели із серпами та молотами у місті Зіньків.

Фото: надане Вадимом Поздняковим

Щодо всіх фактів – подали заяву до Полтавського обласного управління Національної полції. Чи буде результат? Все залежить лише від політичної волі, сподіваюся, що у 2021 році питання декомунізації як і Полтавщини, так і цілком на території України вже буде остаточно закрите.

Вадим Поздняков Вадим Поздняков , Голова громадської організації «Світанок» та ініціативи «Декомунізація.Україна»
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