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У Полтавській області відновили пам'ятник радянському діячеві Підгорному

У Карлівці порушили приписи закону про декомунізацію. 

Фото: karlivka-mrada.gov.ua

Минулого тижня, 8 липня, в місті Карлівка Полтавської області відновили пам'ятник радянському діячеві Миколі Підгорному, який у 1965-1977 роках був головою президії Верховної Ради СРСР.

Про це міська рада повідомила у себе на сайті.

"Як повідомив загалу в.о. міського голови Олег Стовбун, карлівчан дуже турбувала ситуація, коли у рамках декомунізації було знесено погруддя відомого земляка, якому судилося жити, працювати і мати вагомі здобутки у часи розбудови країни. Вони неодноразово зверталися до міської ради з проханням таки вшанувати пам'ять Миколи Вікторовича, рідні якого бережуть посвідчення почесного громадянина міста за №1", - йдеться в повідомленні.

Ба більше, міському стадіону, де розташоване тепер погруддя, збираються присвоїти ім'я Підгорного.

Відкрили відновлений пам'ятник під час обговорення про створення об’єднаної територіальної громади з центром у місті Карлівка. 

Микола Підгорний, який народився в Карлівці, займав високі посади в часи Радянського Союзу в 1940-70-ті роки. Понад 20 років був депутатом Верховної Ради СРСР, входив до Центрального комітету КПРС, тривалий час був головою президії Верховної Ради СРСР. Відповідно до закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", бюсти й пам'ятники такому діячу на території України мають бути демонтовані.

"Це дикість, коли на шостому році наявності закону про декомунізацію є місця, де його не просто не виконують, а ще й порушують, ставлячи пам'ятники тим, хто, крім наявності в біографії членства у КПРС, нічого не зробив. Доведеться демонтовувати або законними методами, або прямими", - зазначив LB.ua голова руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

LB.ua надіслало відповідні запити до керівництва Інституту національної пам'яті, прокуратури та поліції Полтавської області. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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