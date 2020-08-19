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Десятинний провулок у центрі Києва став пішохідним

На цій локації працюватиме евакуатор.

Десятинний провулок у центрі Києва став пішохідним
Фото: КМДА

З 19 серпня ще одна вулиця в центрі Києва стала пішохідною - мова йде про Десятинний провулок.

Про це повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Відсьогодні заїжджати автівками та паркуватися в Десятинному провулку заборонено - від вулиці Володимирської до Пейзажної алеї запроваджена нова схема організації дорожнього руху", - повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що таке рішення ухвалено для того, щоб історична частина Києва була комфортною для жителів і гостей столиці.

У департаменті звертають увагу водіїв, що на цій локації працюватиме евакуатор. Тому водіїв закликають зважати на дорожні знаки та розмітку і не паркувати там своїх автівок.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Нагадаємо, 2016 року київська влада вирішила реалізувати проєкт створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного й оголосила конкурс на розробку нової схеми руху транспорту. Проєкт-переможець "Київська вітальня" передбачає створення публічного простору, але без капітального втручання в міське середовище. Архітектори зробили акцент на розвитку пішохідної та велосипедної інфраструктури, передбачили освітлення вулиць і підсвічування будівель.

У 2017 році Контрактову площу на столичному Подолі зробили пішохідною. Однак у травні 2020 року Окружний адмінсуд Києва скасував це розпорядження. Суд вирішив, що органи місцевого самоврядування мають право тільки тимчасово обмежувати рух. У червні мерія оскаржила рішення суду про ліквідацію пішохідної зони на Контрактовій площі.

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