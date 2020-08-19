Окупанти порушили режим тиші біля Луганського на Донеччині

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських військових у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

В обідній час бойовики зі стрілецької зброї провокували ЗСУ біля Луганського. У штабі зазначили, що постріли були неприцільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

На інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою.

"Відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, минулої доби, 18 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі зберігався режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Режим припинення вогню на Донбасі розпочав діяти 27 липня.