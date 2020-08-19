З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Устоит ли Лукашенко?
Устоит ли Лукашенко?
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти порушили режим тиші біля Луганського на Донеччині

Втрат серед військових немає.

Окупанти порушили режим тиші біля Луганського на Донеччині
Фото: EPA/UPG

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських військових у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

В обідній час бойовики зі стрілецької зброї провокували ЗСУ біля Луганського. У штабі зазначили, що постріли були неприцільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

На інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою.

"Відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, минулої доби, 18 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі зберігався режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Режим припинення вогню на Донбасі розпочав діяти 27 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також