Після деокупації на Донбасі можуть встановити міжнародну адміністрацію ООН, – Резніков

На території окупованих Росією територій Донбасу після їх звільнення можуть встановити мандат Міжнародної місії ООН - міжнародну адміністрацію.
Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Ми не знаємо, як закінчаться ті чи інші переговори, яким буде фінальне рішення. У нас міжнародний збройний конфлікт, який розпочала РФ, між сторонами нема довіри. Часто наявність міжнародного мандату допомагає пришвидшити мирну, безпечну реінтеграцію. Тому ми говоримо, що є різні варіанти, зокрема і створення міжнародної адміністрації. Таким чином ми не зв'язуємо руки переговорним групам, які будуть діяти сьогодні, завтра чи післязавтра у межах тих чи інших форматів", - заявив він.
Віцепрем'єр також вказав, що ні представники Росії, ні фахівці країн Організації договору про колективну безпеку не зможуть бути учасниками міжнародної місії.
"Оскільки Росія нами прямо називається державою-агресором, то, звичайно, її представники не можуть бути в складі миротворчих сил. Країни з ОДКБ займають проросійську позицію, зокрема публічно на різних майданчиках - в ООН, ПАРЄ, вони офіційні військові союзники. При всій повазі, ми не зможемо довіряти їхнім військовим-делегатам у межах міжнародної місії", - зазначив Резніков.
Він зазначив, що законопроєкт його міністерства "Про державну політику перехідного періоду", в якому йдеться про процес деокупації та відновлення раніше захоплених земель України, передбачє створення перехідних державних та військово-цивільних адміністрацій на Донбасі.
Нагадаємо, що організація договору про колективну безпеку є військово-політичним утворенням, до складу якого, крім Росії, входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.
Вона була створена у 1992 році для "протистояння регіональним викликам і загрозам". Російська влада презентує об'єднання як "альтернативу НАТО".
У Білорусі в жовтні, фактично у розквіт народних протестів через оголошення Олександра Лукашенка президентом, проводили навчання військових Організації договору про колективну безпеку.