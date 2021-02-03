Після деокупації на Донбасі можуть встановити міжнародну адміністрацію ООН, – Резніков

Представники Росії та інших країн Організації договору про колективну безпеку не зможуть бути учасниками міжнародної місії.

На території окупованих Росією територій Донбасу після їх звільнення можуть встановити мандат Міжнародної місії ООН - міжнародну адміністрацію.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Ми не знаємо, як закінчаться ті чи інші переговори, яким буде фінальне рішення. У нас міжнародний збройний конфлікт, який розпочала РФ, між сторонами нема довіри. Часто наявність міжнародного мандату допомагає пришвидшити мирну, безпечну реінтеграцію. Тому ми говоримо, що є різні варіанти, зокрема і створення міжнародної адміністрації. Таким чином ми не зв'язуємо руки переговорним групам, які будуть діяти сьогодні, завтра чи післязавтра у межах тих чи інших форматів", - заявив він.

Віцепрем'єр також вказав, що ні представники Росії, ні фахівці країн Організації договору про колективну безпеку не зможуть бути учасниками міжнародної місії.

"Оскільки Росія нами прямо називається державою-агресором, то, звичайно, її представники не можуть бути в складі миротворчих сил. Країни з ОДКБ займають проросійську позицію, зокрема публічно на різних майданчиках - в ООН, ПАРЄ, вони офіційні військові союзники. При всій повазі, ми не зможемо довіряти їхнім військовим-делегатам у межах міжнародної місії", - зазначив Резніков.

Він зазначив, що законопроєкт його міністерства "Про державну політику перехідного періоду", в якому йдеться про процес деокупації та відновлення раніше захоплених земель України, передбачє створення перехідних державних та військово-цивільних адміністрацій на Донбасі.

Нагадаємо, що організація договору про колективну безпеку є військово-політичним утворенням, до складу якого, крім Росії, входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Вона була створена у 1992 році для "протистояння регіональним викликам і загрозам". Російська влада презентує об'єднання як "альтернативу НАТО".

У Білорусі в жовтні, фактично у розквіт народних протестів через оголошення Олександра Лукашенка президентом, проводили навчання військових Організації договору про колективну безпеку.