На березі річки Тиса у Закарпатській області знову виявили тіло чоловіка
На березі річки Тиса у Закарпатській області знову виявили тіло чоловіка
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
Україна має перейняти наступальну ініціативу якнайшвидше, ‒ ISW
Україна має перейняти наступальну ініціативу якнайшвидше, ‒ ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

Профільний комітет схвалив законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Завтра їх має схвалити уряд на засіданні. 

Профільний комітет схвалив законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Фото ілюстративне
Фото: Генштаб ЗСУ

Комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні законопроєкти №11235 та №11236 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. 

Про це у телеграмі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. 

Законопроєкти продовжують строк дії воєнного стану та загальної мобілізації з 14 травня до 11 серпня 2024 року.

Вже завтра Парламент має схвалити документи голосуванням на засіданні. 

Зазначається, що це буде одинадцяте за рахунком рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення. 

6 травня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкти законів "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

  • 18 травня набуде чинності закон про новий порядок мобілізації та проходження військової служби, де вказано, що всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані впродовж 60 днів з 18 травня уточнити свої персональні дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), центрах адмінпослуг чи через електронний кабінет.  
  • Які санкції чекають на тих, хто проігнорує припис, і чи загрожує їм кримінальна відповідальність, а також яким є порядок вручення повісток, письмових вимог, участь поліцейських у перевірках документів і доставленні до ТЦК та СП осіб, що ухиляються від мобілізації - про це матеріалі LB.ua "60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies