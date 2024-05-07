Профільний комітет схвалив законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні законопроєкти №11235 та №11236 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.
Про це у телеграмі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Законопроєкти продовжують строк дії воєнного стану та загальної мобілізації з 14 травня до 11 серпня 2024 року.
Вже завтра Парламент має схвалити документи голосуванням на засіданні.
Зазначається, що це буде одинадцяте за рахунком рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення.
6 травня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкти законів "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".
- 18 травня набуде чинності закон про новий порядок мобілізації та проходження військової служби, де вказано, що всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані впродовж 60 днів з 18 травня уточнити свої персональні дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), центрах адмінпослуг чи через електронний кабінет.
- Які санкції чекають на тих, хто проігнорує припис, і чи загрожує їм кримінальна відповідальність, а також яким є порядок вручення повісток, письмових вимог, участь поліцейських у перевірках документів і доставленні до ТЦК та СП осіб, що ухиляються від мобілізації - про це матеріалі LB.ua "60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів".