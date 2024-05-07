Профільний комітет схвалив законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Завтра їх має схвалити уряд на засіданні.

Комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні законопроєкти №11235 та №11236 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Про це у телеграмі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Законопроєкти продовжують строк дії воєнного стану та загальної мобілізації з 14 травня до 11 серпня 2024 року.

Вже завтра Парламент має схвалити документи голосуванням на засіданні.

Зазначається, що це буде одинадцяте за рахунком рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення.

6 травня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкти законів "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".