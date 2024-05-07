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Євросоюз планує накласти санкції на Медведчука, ‒ The Guardian

Олігарха і колишнього українського народного депутата звинувачують у "фінансуванні видання "Voice of Europe", маніпулюванні ЗМІ та спотворенні фактів”.

Євросоюз планує накласти санкції на Медведчука, ‒ The Guardian
Фото: Lb.ua

Євросоюз планує санкції проти олігарха, колишнього українського нардепа Віктора Медведчука, якого звинуватили у проведенні зловмисних операцій впливу в Європі, пише The Guardian.

Передбачається, що обмеження введуть у новому, 14-му пакеті антиросійських обмежень. В Україні Медведчука обвинуватили у державній зраді, однак його віддали Росії під час обміну полоненими у 2022 році.

У проєкті блоку зазначено, що Медведчук “продовжував фінансувати та здійснювати операції впливу на політичні партії та окремих політиків у Європі”. Є інформація, що саме він фінансує “Voice of Europe” ‒ російське ЗМІ, яке звинувачують у систематичному “маніпулюванні ЗМІ та спотворенні фактів”.  

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“Voice of Europe” планують заборонити в ЄС, так само як російське державне інформаційне агентство “Риа Новости”, газети “Российская газета” та “Известия”.

  • “Voice of Europe” та Медведчук потрапили під санкції Чехії в березні за ймовірну проросійську операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію виборів до Європарламенту в червні. У цьому ж списку є проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський, який отримав статус тимчасового захисту у Словаччині.
  • Раніше стало відомо, що Єврокомісія радить країнам-членам ЄС погодитися на заборону фінансування партій, громадських організацій та дискусійних центрів коштом Росії.
  • Інші пункти майбутнього пакета санкцій, який мають погодити усі 27 країн ЄС, включають обмеження на корисні копалини, заборону діяльності транспортних організацій, бодай чверть яких належить РФ, недопуск до портів 11 суден, які працюють на збагачення російської військової економіки, та низку санкцій проти Білорусі за сприяння агресії.
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