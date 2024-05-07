Євросоюз планує накласти санкції на Медведчука, ‒ The Guardian

Олігарха і колишнього українського народного депутата звинувачують у "фінансуванні видання "Voice of Europe", маніпулюванні ЗМІ та спотворенні фактів”.

Євросоюз планує санкції проти олігарха, колишнього українського нардепа Віктора Медведчука, якого звинуватили у проведенні зловмисних операцій впливу в Європі, пише The Guardian.

Передбачається, що обмеження введуть у новому, 14-му пакеті антиросійських обмежень. В Україні Медведчука обвинуватили у державній зраді, однак його віддали Росії під час обміну полоненими у 2022 році.

У проєкті блоку зазначено, що Медведчук “продовжував фінансувати та здійснювати операції впливу на політичні партії та окремих політиків у Європі”. Є інформація, що саме він фінансує “Voice of Europe” ‒ російське ЗМІ, яке звинувачують у систематичному “маніпулюванні ЗМІ та спотворенні фактів”.

“Voice of Europe” планують заборонити в ЄС, так само як російське державне інформаційне агентство “Риа Новости”, газети “Российская газета” та “Известия”.