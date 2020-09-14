Україна не брала жодних зобов'язань про перегляд постанови Ради про місцеві вибори, - Єрмак

Україна лише "проінформувала" інших учасників зустрічі про наявність постанови.

Українська сторона на зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" 11 вересня в Берліні не брала на себе жодних зобов'язань щодо перегляду постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня.

Про це голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив в ефірі телеканалу "Україна".

"Жодних зобов'язань з української сторони щодо перегляду рішень Верховної Ради не було, і це неможливо, оскільки ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту", - цитує главу ОП Інтерфакс-Україна.

Андрій Єрмак зазначив, що українська делегація тільки поінформувала колег на зустрічі, що депутатом від "Слуги народу" було зареєстровано ще 28 липня постанову про зміни.

"Ця постанова сьогодні є, і вона найближчим часом буде винесена в зал Верховної Ради, де буде вирішуватися її доля як юридичного документа", - зазначив він.

Нагадаємо,15 липня Верховна Рада проголосувала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з постановою місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

12 вересня представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів. Про це також заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

За словами Костіна, запропонований проєкт постанови повністю відповідає Мінському комплексу заходів.

Того ж дня стало відомо, що "Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори. Пропонується внести зміни до пункту 3 постанови в частині проведення місцевих виборів в облради на підконтрольних територіях. Також пропонується внести зміни в 4 пункт постанови про те, що місцеві вибори на Донбасі можливі тільки після повноцінного завершення процедур демілітаризації, роззброєння та прийняття окремого закону.

Про зміну дати виборів взагалі не йдеться, як і про скасування місцевих виборів.

Заступник голови фракції "Голос" у парламенті Железняк порівняв зміни до постанови про місцеві вибори з Харківськими угодами.