Рада встановила ліміт на стягнення з боржників за простроченими кредитами

Відсотки за мікропозиками не зможуть перевищувати суми двох "мінімалок".

Верховна Рада 15 вересня прийняла в другому читанні законопроект №1109 "Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій".

"За" проголосували 310 народних депутатів, інформує Ліга.

Згідно з пояснювальною запискою, мета документа - унормування сфери мікрокредитування і підвищення якості системи кредитних історій фізичних осіб.

Для цього в закон "Про споживче кредитування" внесли кілька змін. Найголовніше - це поширення дії закону на невеликі кредити, що відповідають наступним критеріям:

розмір кредиту не перевищує мінімальної заробітної плати (на сьогодні - 5 тисяч гривень);

термін сплати - не менше 1 місяця.

Крім того, одночасне застосування штрафу та пені за порушення споживачем зобов'язання за договором заборонено.

Законопроект пропонує вирішити проблему "драконівських штрафів" за допомогою ліміту на розмір стягнення з боржника (суми штрафів, пені, процентної ставки, інших платежів). Максимальну суму пропонують обмежити подвійним розміром кредиту. Тобто якщо розмір позики становить одну мінімальну зарплату (5 тис. грн), максимальна сума платежів не зможе перевищувати 10 тис. грн.

Законопроект зобов'язує фінансові компанії "зливати" дані за кожною кредитною угодою в бюро кредитних історій (БКІ). Причому в найкоротші терміни, не пізніше наступного робочого дня після укладення договору. Згода споживача на передачу інформації за кредитом буде обов'язковою умовою для надання кредиту.

Нагадаємо, 1 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону нараховувати штрафи за несплату кредиту в період карантину. Закон передбачає звільнення позичальників від неустойки, штрафу або пені за прострочення виплати.