В Білорусі затримали адвоката опозиціонерки Марії Колесникової

Білоруські силовики затримали Людмилу Козак - адвоката члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової.
Про це "Інтерфакс-Захід" повідомила офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.
Зазначається, що наразі Людмила Козак перебуває в одному з територіальних управлінь внутрішніх справ міста Мінська.
"Вона затримана за вчинення адміністративного правопорушення", - сказала Ганусевич, не уточнивши при цьому, що це за правопорушення.
Раніше адвокат Віктор Мацкевич повідомив, що Людмила Козак в четвер вдень перестала виходити на зв'язок.
Нагадаємо, наразі в Білорусі затримали або видворили шістьох з семи членів Координаційної ради.
На свободі тільки Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.