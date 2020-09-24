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В Білорусі затримали адвоката опозиціонерки Марії Колесникової

Наразі Людмила Козак перебуває в одному з територіальних управлінь внутрішніх справ міста Мінська.

В Білорусі затримали адвоката опозиціонерки Марії Колесникової
Фото: facebook.com/maria.kalesnikava

Білоруські силовики затримали Людмилу Козак - адвоката члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової.

Про це "Інтерфакс-Захід" повідомила офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.

Зазначається, що наразі Людмила Козак перебуває в одному з територіальних управлінь внутрішніх справ міста Мінська.

"Вона затримана за вчинення адміністративного правопорушення", - сказала Ганусевич, не уточнивши при цьому, що це за правопорушення.

Раніше адвокат Віктор Мацкевич повідомив, що Людмила Козак в четвер вдень перестала виходити на зв'язок.

Нагадаємо, наразі в Білорусі затримали або видворили шістьох з семи членів Координаційної ради.

На свободі тільки Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.

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