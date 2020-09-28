МВС закликає не платити викрадачам за повернення автомобіля

З початку року власники заплатили гроші за повернення 29 машин.

З початку року власники викрадених автомобілів заплатили викрадачам грошові винагороди за повернення 29 машин.

Про це повідомив начальник департаменту карного розшуку Нацполіціі Вадим Дзюбинський, передає "Інтерфакс-Україна".

"У цьому році власникам автомобілів повернули за винагороду 29 автомобілів престижних марок", - сказав він, уточнивши, що найбільш в Україні викрадають такі авто: Тойота/Лексус, а також авто марок Хенде, Кіа, Мазда, Хонда, рідше - європейських виробників.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, у свою чергу, закликав власників авто не платити гроші викрадачам. "Такі ваші дії, на жаль, стимулюють ринок викрадення автомобілів", - сказав він.

Геращенко нагадав, що президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до ст. 289 Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за викрадення автотранспорту. Геращенко також наголосив, що за повторне викрадення не повинно бути умовного терміну.

"Панове викрадачі автомобілів, знайте, ми працюємо по вам... Новий закон суворіший, ціна ризику для вас значно зростає", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за викрадення транспортних засобів.