​Міністр охорони здоров’я Степанов одужав від коронавірусу

Урядовець повернувся до роботи у звичайному режимі.

Очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов одужав від коронавірусу.

Про це він заявив під час брифінгу, повідомила пресслужба МОЗу.

Міністр повернувся до роботи у звичайному режимі.

Нагадаємо, Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 14 листопада.

12 листопада негативний результат тесту на коронавірус отримав Міністр оборони Андрій Таран.

11 листопада на самоізоляцію пішов спікер парламенту Дмитро Разумков та голова МінТОТ Олексій Резніков, у яких також діагностували ковід.