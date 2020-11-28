​Міністр охорони здоров’я Степанов одужав від коронавірусу

Очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов одужав від коронавірусу.
Про це він заявив під час брифінгу, повідомила пресслужба МОЗу.
Міністр повернувся до роботи у звичайному режимі.
Нагадаємо, Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 14 листопада.
12 листопада негативний результат тесту на коронавірус отримав Міністр оборони Андрій Таран.
11 листопада на самоізоляцію пішов спікер парламенту Дмитро Разумков та голова МінТОТ Олексій Резніков, у яких також діагностували ковід.