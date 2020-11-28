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​Міністр охорони здоров’я Степанов одужав від коронавірусу

Урядовець повернувся до роботи у звичайному режимі.

​Міністр охорони здоров’я Степанов одужав від коронавірусу
Фото: Макс Требухов

Очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов одужав від коронавірусу.

Про це він заявив під час брифінгу, повідомила пресслужба МОЗу.

Міністр повернувся до роботи у звичайному режимі.

Нагадаємо, Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 14 листопада.

12 листопада негативний результат тесту на коронавірус отримав Міністр оборони Андрій Таран.

11 листопада на самоізоляцію пішов спікер парламенту Дмитро Разумков та голова МінТОТ Олексій Резніков, у яких також діагностували ковід.

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