На фронті з початку доби відбулося 159 боїв, – Генштаб

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій.

З початку доби відбулося 159 бойових зіткнень, противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння, повідомляє Генштаб про ситуацію станом на 22:00.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.

Двадцять вісім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки, Новолюбівка, Макіївка, Зелена Долина та Торське. Наші оборонці відбили 24 атаки противника, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника в районі Верхньокам’янки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 32 ворожих спроби просунутись вперед поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора, наразі тривають сім боєзіткнень.

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районі населеного пункту Торецьк.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження і Успенівки. Тридцять дев’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще дев’ять боєзіткнень – тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку під ударами ворожих КАБ опинився населений пункт Мала Токмачка.

Двічі без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Шістнадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, два з яких тривають до цього часу. Протягом доби ворог здійснив 420 артилерійських обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню, завдав 25 авіаційних ударів, скинувши 42 керованих бомби.

На Гуляйпільському та Харківському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.