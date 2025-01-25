​У Запоріжжі після ракетної атаки росіян 23 січня понад 800 осіб подали заявки про пошкоджене майно

У Запоріжжі понад 800 осіб подали заявки про пошкоджене майно внаслідок "прильоту" 23 січня.

Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко.

"Кількість заявок від людей, чиє житло та автівки були пошкоджені під час ворожого обстрілу 23 січня, вже сягає цифри понад 800", - написала вона у Telegram.

Харченко розповіла, що в людей вибиті вікна, понівечені балкони, пошкоджені автівки. Вона також запевнила, що роботи з ліквідації наслідків обстрілу не припиняються.