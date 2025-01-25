Росіяни вбили в Маріуполі біля 20 тисяч людей, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти вбили в місті Маріуполь близько 20 тисяч людей. Однак, визначити реальну цифру загиблих зараз неможливо.

Про це президент розповів в інтерв'ю італійський журналістці Чечілії Салі, яка 8 січня була звільнена з іранського полону.

"Я думаю, що реально це неможливо зрозуміти без відповідних робіт прямо там на місці. У нас була інформація, що руські вбили десь біля 20 тисяч, але я не можу так сказати конкретно", - сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що росіяни взяли багато людей у полон. Україні вдалося повернути чотири тисячі осіб, але в російському полоні ще залишаються тисячі людей.

Окрім того, українській стороні відомо про те, що росіяни вбили, або кинули за грати і катували все цивільне населення, яке виходило зі страйками в Маріуполі.

"Це сотні, або тисячі, або десятки тисяч. Крім того, там йшли бойові дії і дуже багато людей було поранено або загинуло під завалами", - сказав Зеленський.