У країнах ЄС відкриють "хаби єдності" для підтримки українців, - Чернишов

В Unity Hub можна буде отримати допомогу з документами, консультації щодо працевлаштування у країні, а також - долучитися до культурних і освітніх ініціатив.

Віцепрем’єр-міністр України, міністр національної єдності Олексій Чернишов наголосив, що ніхто не буде насильно повертати громадян з-за кордону або встановлювати штучні обмеження для них. Натомість для них створять Агенцію національної єдності, яка відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії.

Про це він розповів LB.ua.

"Україна не має на меті примусово повертати своїх громадян чи встановлювати штучні обмеження за кордоном. Наша основна мета – створити умови для добровільного повернення українців на Батьківщину. Водночас наші співвітчизники, які наразі живуть за кордоном, зможуть підтримувати зв'язок з Україною, зокрема, через хаби єдності (Unity Hub), які будуть створені вже незабаром у Німеччині, Польщі, Чехії та інших країнах", - зазначив Чернишов.

Планується, що в Unity Hub можна буде отримати допомогу з документами, консультації щодо працевлаштування у країні перебування та в Україні, а також - долучитися до культурних і освітніх ініціатив і зберегти зв’язок з Батьківщиною.

Наразі вже триває підбір підходящого приміщення в німецькій столиці та Польщі.

Чернишов зазначив, що Unity hub має стати для українців за кордоном культурним, освітнім простором, а також Job-центром, де можна буде знайти вакансії як в Україні, так і в країні перебування.

"Ми прагнемо, щоб у таких «хабах єдності» українці могли б також отримати консульську підтримку, скористатися банківськими чи поштовими послугами, купити українські продукти чи навіть поїсти в українському кафе в країні перебування. У хабах наші люди зможуть навчати своїх дітей українською мовою, самі пройти мовні курси чи просто проводити зустрічі місцевих громад українців тощо. Плануємо максимальний функціонал, зібраний в одному місці для зручності", - розповів міністр.

"Ми не прагнемо змінювати ідентичність українців, які опинилися за кордоном. Наше завдання – допомогти їм інтегруватися в суспільства, де вони живуть, але не асимілюватися при цьому, а зберегти зв'язок з Україною. І, зрештою, допомогти їм повернутися додому, коли в них з’явиться таке бажання", - додав Чернишов.

Раніше видання Politico повідомило, що Україна намагається повернути своїх біженців з Німеччини. Цьому мають посприяти "центри єдності".