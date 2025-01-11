В тимчасово окупованому Маріуполі планують звести черговий пам’ятник російським окупантам

Російські окупанти планують звести у тимчасово окупованому Маріуполі меморіал "асвабадітєлям Донбасу" у вигляді 50-ти метрового якоря.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Російські окупанти хизуються своїми черговими "перемогами" у Маріуполі. І зовсім не тими, що про житло для тисячів місцевих мешканців, які залишилися без даху над головою через російські ракети", — ідеться у повідомленні.
Зокрема, Меморіал "асвабадітєлям Донбасу" у вигляді 50-ти метрового якоря має з’явитися у середмісті зруйнованого армією Кремля Маріуполя. Монументальну споруду має бути видно з усіх куточків міста. Бюджет “проекту” не оголошують.
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