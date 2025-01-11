Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня

Перший місяць нового року підготував чимало серіальних новинок. Пропонуємо добірку з дев’яти, на які варто звернути увагу. Історія британських спецслужб під час Другої світової, масштабний вестерн про підкорення Дикого Заходу, веселий ситком з героями-ідіотами — усі ці шоу з’являться на стримінгових сервісах уже цього місяця.

Фото: ahatalent.co.uk САС: Невідомі герої, другий сезон

САС: Невідомі герої, 2 сезон

Коли: 1 січня

Де: BBC One

Британський шоуранер Стівен Найт, відповідальний за кримінально-гангстерські «Гострі картузи», у 2022 році несподівано випустив серіальну екранізацію книги історика Бена Макінтайра «САС: Невідомі герої» (2016). Книга присвячена створенню Спеціальної повітряної служби Британської армії, яка під час Другої світової війни ефективно і скрупульозно нищила нацистів. Найт розгледів у книзі Макінтайра великий телевізійний потенціал. Там було все: і хаос війни, і драматичний сюжет, і безглузде керівництво, і геройство солдатів, і паралелі із сучасністю. Як результат — у Найта вийшов один з кращих англійських серіалів про Другу світову за останні роки, та ще й з великою кількістю талановитих акторів (у тому числі на другорядних ролях), таких як Софія Бутелла і Домінік Вест. 1 січня 2025 року стартував 2-й сезон «САС» — події стали ще масштабнішими, а воєнні дії перемістилися на континент.

Локербі: у пошуках правди

Коли: 2 січня

Де: Peacock

Фото: kinobaza.com.ua Постер до серіалу Локербі:у пошуках правди

Цей мінісеріал присвячений реальній трагедії, яка сталась у грудні 1988 року в небі над шотландським містечком Локербі. Тоді підкладена вибухівка знищила Boeing 747, який прямував з Лондона до Нью-Йорка. Усі пасажири й члени екіпажу, більш ніж 250 людей, загинули. Серіал «Локербі», заснований на однойменній книжці 2021 року, переказує історію боротьби Джима Свайра, співавтора цієї книги. Річ у тому, що на підірваному літаку перебувала дочка Свайра, Флора. Батько, шокований жорстоким терактом і роздратований некомпетентним розслідуванням, починає самостійно розбиратись у трагедії, що призводить до конфлікту з державними структурами. Борючись за справедливість і чесність щодо родичів загиблих, Свайр вдається у крайнощі. Цю роль у мінісеріалі виконав Колін Ферт — сам Свайр, який був присутній на знімальному майданчику, похвалив роботу актора.

Асура

Коли: 9 січня

Де: Netflix

Фото: netflix.com Netflix-серіал Хірокадзу Корееди Асура - другий-серіал Хірокадзу Корееди

Сучасний класик японського кіно Хірокадзу Корееда («Магазинні злодюжки», «Посередник», «Монстр») випускає свій другий Netflix-серіал після «Маканай: Куховарство в будинку Майко» (2023). «Асура» — сімейна історія про стосунки чотирьох сестер, створена за мотивами книги Куніко Мукоди, яка вже має декілька екранізацій для великих і малих екранів. Корееда спеціалізується на мелодраматичному перебігу подій, емоційності, людських стосунках і пам'яті. Саме про це і буде «Асура» — головні героїні випадково дізнаються про таємний роман свого батька, що призведе до бурхливих наслідків.

Первісна Америка

Коли: 9 січня

Де: Netflix

Фото: netflix.com Кадр з фільму "Первісна Америка"

«Первісна Америка» — наймасштабніший січневий Netflix-серіал, великий історичний вестерн про підкорення Дикого Заходу і криваву різанину в Маунтін-Медоуз, яка відбулась у другій половині XIX століття з ініціативи місцевих мормонів. «Первісна Америка» — такий собі мікс з фільмів «Хороший, поганий, злий» Серджіо Леоне (неромантизована історія становлення США), «Легенда Г’ю Гласса» Алехандро Іньярріту (виживання і помста) та пригодницьких оповідань Джека Лондона (сила і честь).

Дні Сакамото

Коли: 11 січня

Де: Netflix

Фото: Netflix "Дні Сакамото" — комедійна манґа з елементами бойовика

«Дні Сакамото» — комедійна манґа з елементами бойовика, яка з'явиться на Netflix у форматі аніме-серіалу. Як і ще одне комедійно-мафіозне Netflix-аніме «Шлях домогосподаря», «Дні Сакамото» присвячені крутому герою, цього разу — кілеру, який вирішує зав'язати зі своєю криваво-жорстокою справою заради маленьких радощів побутового життя. Та минуле, як завжди, наздоганяє героя, змушуючи його повернутись до старих звичок.

Розрив, 2 сезон

Коли: 17 січня

Де: Apple TV+

Фото: sortiraparis.com "Розрив" — головна стримінгова прем'єра січня

2-й сезон «Розриву» — головна стримінгова прем'єра січня. 1-й сезон цього неординарного фантастично-сатиричного серіалу, який вийшов у 2022 році, спричинив справжній фурор, отримавши звання топової драми Apple TV+. У центрі сюжету — ідея свідомо-несвідомого роздвоєння особистості, коли завдяки сучасним технологіям людину змушують забувати, чим саме вона займається на роботі. Виходиш з роботи — стаєш собою, а приїжджаєш на роботу — прокидаєшся іншим собою. Така розділена людина наче існує у двох формах: робочій і домашній. В епоху коронавірусних обмежень, критики корпоративної культури й неприйняття посткапіталістичних реалій «Розрив» став актуальним висловлюванням.

Нічний агент, 2 сезон

Коли: 23 січня

Де: Netflix

Фото: Netflix Постер до серіалу "Нічний агент 2"

Продовження популярного шпигунського Netflix-серіалу про міцного горішка, агента ФБР Пітера Сазерленда, який випадково опиняється в центрі екшн-подій державних масштабів. Зрадники, подвійні агенти, секретні операції, пошуки правди, таємничі вбивства і банальна фраза «Нікому не можна довіряти!» — «Нічний агент» пропонує просту і дієву розважальну формулу для видовищного серіального бойовика.

Людина-Павук: Рік перший

Коли: 29 січня

Де: Disney+

Фото: Marvel Entertainment Кадр з трейлеру до Людини-Павука

Чергова мультсеріальна історія становлення найпопулярнішого Marvel-супергероя Людини-Павука. Особливості цієї екранізації коміксу — альтернативний перебіг подій порівняно з кіновсесвітом Marvel (у мультсеріалі Павучка всього навчатиме Норман Озборн, а не Тоні Старк, як у фільмах) і помітна комікс-естетика (поділ екрана на квадратики, поширені анімаційні прийоми). Відомо, що «Людину-Павук: Рік перший» уже продовжили на 2-й сезон, а це означає, що автори вірять в успіх мультсеріалу.

Мітичний квест, 4 сезон

Коли: 29 січня

Де: Apple TV+

Фото: Apple TV+ Типовий розважальний ситком отримав 4 сезон

Продовження комедійного серіалу від творців «У Філадельфії завжди сонячно» — про команду програмістів-розробників відеоігор, які намагаються створити «найвеличнішу відеогру в історії людства». Не те що «Мітичний квест» міг похизуватися якоюсь особливою атмосферою, сюжетом чи акторською грою (культовим або широко популярним він навряд чи стане), але інколи цей серіал влучно висміює сучасний світ, сучасні технології та сучасне ігрове виробництво. Це типовий розважальний ситком з героями-ідіотами, який місцями влучає в яблучко.