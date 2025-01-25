Зеленський: Путін не хоче закінчувати війну, а Трамп може прискорити закінчення війни “швидше за всіх у світі”

Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін не хоче закінчувати війну, натомість президент США Дональд Трамп може прискорити закінчення війни “швидше за всіх у світі”.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі. Саме її 8 січня звільнили з полону в Ірані.

“Він (Трамп, - ред.) дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде, тому що ми не знаємо деталі. Я думаю, що сам президент Трамп не знає всіх деталей. Багато всього в більшості залежить від того, який мир справедливий можемо ми отримати. І чи хоче Путін, в принципі, закінчити війну. На мою думку, не хоче”, – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що Трамп закликав Росію закінчити війну, “бо буде гірше”.

Зеленський вважає, що Трамп може прискорити закінчення війни завдяки силі, санкціям і міцності Сполучених Штатів.

"Принаймні він може це зробити швидше за всіх у світі на сьогодні", – сказав президент.

Водночас глава держави переконаний, що гарантії безпеки України неможливі без Сполучених Штатів. За його словами, гарантії безпеки мають бути й від Європи, й від США.