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В Одесі рідні зустріли врятованих з єменського полону моряків

Члени екіпажу судна Galaxy Leader перебували у полоні єменських хуситів протягом 14 місяців.

В Одесі рідні зустріли врятованих з єменського полону моряків
Фото: ГУР

Звільнені з полону в результаті операції Головного управління розвідки та МЗС України українські моряки прибули додому в Одесу, повідомляє ГУР. 

“Я ще не усвідомлюю, що вже вдома… Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху – про нас знають, нас повернуть”, – сказав звільнений з полону Віталій. 

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони спільно з Міністерством закордонних справ повернули додому трьох моряків, членів екіпажу судна Galaxy Leader, які перебували у полоні єменських хуситів протягом 14 місяців – з листопада 2023 року.  

“Те, що сьогодні відбулось – результат злагодженої тривалої роботи великої кількості людей. Спецоперацію реалізовано за дорученням президента України та завдяки всебічній підтримці Королівського Офісу Султанату Оман”, – сказала представниця ГУР Ольга Мосьондз під час зустрічі моряків в Одеській ОДА.

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