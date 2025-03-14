На Харківщині судитимуть двох прихильників "руського мира"

Обвинуваченим загрожує від пʼяти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Харківщині судитимуть ще двох шанувальників "руського миру", які виправдовували загарбницьку політику Кремля.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох чоловіків за фактами виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Один з обвинувачених — 25-річний офіційно ніде не працюючий харківʼянин. За даними слідства, чоловік ділився своїми проросійськими поглядами в соцмережі "Instagram". Зокрема він називав українських військових "преступниками", а воєнні злочини окупантів у Бучі — "постановочными кадрами".

У чоловіка буде можливість поділитися власними поглядами у Фрунзенському районному суді м. Харкова, де його судитимуть.

Другий обвинувачений — мешканець Харкова віком 47 років. Слідством встановлено, що в забороненій в Україні соціальній мережі "Одноклассники" чоловік повторював наративи російської пропаганди. Він звинувачував Сили оборони у обстрілах українських міст, а населення нашої держави — у нацизмі.

Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Протиправний характер висловлювань обох обвинувачених підтверджено висновками комплексних судових психолого-лінгвістичних експертиз.

Обвинуваченим загрожує від пʼяти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.