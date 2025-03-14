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"Білі янголи" евакуювали ще чотирьох цивільних з прикордоння Сумщини

"Білі янголи" продовжують евакуаційні заходи на прикордонні Сумщини.

"Білі янголи" евакуювали ще чотирьох цивільних з прикордоння Сумщини
Фото: Національна поліція

Евакуаційна група "Білий янгол" евакуювала з-під обстрілів на прикордонні Сумщини чотирьох цивільних. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

Четверо цивільних мешканців Миропільської громади Сумської області виявили бажання евакуюватися.

Будинки людей зазнали значних руйнувань та вже непридатні для життя, також в населеному пункті частково відсутні комунікації. 

Продовжувати жити в умовах обстрілів та часткової ізоляції є неабияким випробуванням для місцевих мешканців. 

"Безпечного шляху немає, але поліцейські спецпідрозділу поліції "Білий янгол" роблять все можливе, аби евакуація була менш загрозлива для життя людей", — кажуть у поліції.

Під час евакуації, мешканці прикордоння взяли з собою лише найнеобхідніші речі і звісно не залишили своїх домашніх улюбленців. Пес Каштан тепер теж в безпеці. 

  • Рада оборони Сумської області прийняла рішення щодо обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району.
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