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Зеленський наголосив, що іноземний військовий контингент дуже важливий для контролю

Про те, які держави готові надати таку допомогу, йтиметься на саміті 27 березня.

Зеленський наголосив, що іноземний військовий контингент дуже важливий для контролю
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Іноземний військовий контингент для України насамперед дуже важливий для контролю.

На цьому наголосив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі 26 березня.

Зеленський повідомив, що перед самітом «коаліції рішучих», який відбудеться 27 березня, кілька тижнів представники генштабів спілкувалися про умови створення контингенту.

Військові обговорювали, в якому форматі це має бути, який кількісний склад, що контингент може робити, а що ні, додав Зеленський.

«Ця інфраструктура – вона дуже непроста. Завтра буде велике представництво багатьох країн. Я думаю, що найважливіше буде питання – хто дійсно готовий на це піти. А на що готові контингенти – поки що зарано говорити», - сказав глава держави.

Президент наголосив, що «ніхто не хоче затягувати у війну ту чи іншу країну». 

«Контингент дуже важливий для контролю. І передусім контингент у будь-якому випадку – це бойовий склад. Але вони передусім для того, щоби контролювати ситуацію, моніторити ситуацію, проводити спільні тренування, а також унеможливлювати будь-які бажання Росії повернути ту чи іншу хвилю агресії», - додав Зеленський.

  • Раніше Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер припускали, що їхні країни можуть направити в Україну тисячі військових. Однак підтримки з боку Вашингтона вони не отримали.
  • Москва, зі свого боку, вже заявила, що не погодиться на жодні ініціативи НАТО щодо відправки військ в Україну.
  • Заступник Генерального секретаря ООН з миротворчих операцій Жан-П’єр Лакруа заявив, що можливість майбутньої місії ООН в Україні є «дуже гіпотетичною», а будь-яке планування вимагатиме окремого мандата.
  • На тлі цього у Європі вирішили відступити від ідеї відправити контингент в Україну і розглядають альтернативні варіанти.
  • Тим часом Литва заявила, що готова відправити свої війська до України після припинення вогню. Аналогічну заяву зробив і прем'єр-міністр Австралії.
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