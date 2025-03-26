Зеленський наголосив, що іноземний військовий контингент дуже важливий для контролю

Іноземний військовий контингент для України насамперед дуже важливий для контролю.
На цьому наголосив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі 26 березня.
Зеленський повідомив, що перед самітом «коаліції рішучих», який відбудеться 27 березня, кілька тижнів представники генштабів спілкувалися про умови створення контингенту.
Військові обговорювали, в якому форматі це має бути, який кількісний склад, що контингент може робити, а що ні, додав Зеленський.
«Ця інфраструктура – вона дуже непроста. Завтра буде велике представництво багатьох країн. Я думаю, що найважливіше буде питання – хто дійсно готовий на це піти. А на що готові контингенти – поки що зарано говорити», - сказав глава держави.
Президент наголосив, що «ніхто не хоче затягувати у війну ту чи іншу країну».
«Контингент дуже важливий для контролю. І передусім контингент у будь-якому випадку – це бойовий склад. Але вони передусім для того, щоби контролювати ситуацію, моніторити ситуацію, проводити спільні тренування, а також унеможливлювати будь-які бажання Росії повернути ту чи іншу хвилю агресії», - додав Зеленський.
- Раніше Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер припускали, що їхні країни можуть направити в Україну тисячі військових. Однак підтримки з боку Вашингтона вони не отримали.
- Москва, зі свого боку, вже заявила, що не погодиться на жодні ініціативи НАТО щодо відправки військ в Україну.
- Заступник Генерального секретаря ООН з миротворчих операцій Жан-П’єр Лакруа заявив, що можливість майбутньої місії ООН в Україні є «дуже гіпотетичною», а будь-яке планування вимагатиме окремого мандата.
- На тлі цього у Європі вирішили відступити від ідеї відправити контингент в Україну і розглядають альтернативні варіанти.
- Тим часом Литва заявила, що готова відправити свої війська до України після припинення вогню. Аналогічну заяву зробив і прем'єр-міністр Австралії.