Росія вдарила артилерією по Сумській області

Росія вдарила артилерією по Білопільській громаді Сумської області.

Про обстріл голова ОВА Дмитро Живицький повідомив у телеграмі о 14:30.

"Білопільська громада! Артобстріл території, будьте в укриттях!" – закликав він.

Учора ворог вів вогонь зі своєї території по селу Костянтинівка. Внаслідок обстрілу загорілася літня кухня – будівля ремонту не підлягає.

Окупанти обстрілюють прикордоння Сумської і Чернігівської областей регулярно. Також вони завдають авіаударів зі свого повітряного простору, не перетинаючи кордон із Україною.