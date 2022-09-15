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Росія вдарила артилерією по Сумській області

Окупанти відкрили вогонь по одній громаді. 

Росія вдарила артилерією по Сумській області
Сумська область (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Росія вдарила артилерією по Білопільській громаді Сумської області.

Про обстріл голова ОВА Дмитро Живицький повідомив у телеграмі о 14:30. 

"Білопільська громада! Артобстріл території, будьте в укриттях!" – закликав він.

Учора ворог вів вогонь зі своєї території по селу Костянтинівка. Внаслідок обстрілу загорілася літня кухня – будівля ремонту не підлягає. 

Окупанти обстрілюють прикордоння Сумської і Чернігівської областей регулярно. Також вони завдають авіаударів зі свого повітряного простору, не перетинаючи кордон із Україною. 

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