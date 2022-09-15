​Абсолютна більшість українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, – опитування

Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Абсолютна більшість українців (87%) не готові йти на будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з Росією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зазначається, що цей показник зріс порівняно з липнем на три процентних пункти.

"Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на два процентних пункти). У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 85% проти поступок (готові на поступки – лише 10%), а серед жителів Півдня – 83% проти поступок (готові – лише 10%)", – йдеться в повідомленні.

У період з травня до липня на Сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%, і зараз "фактично немає різниці між поглядами жителів різних регіонів".

"Окремо зазначимо, що серед респондентів, які до 24 лютого проживали на території, що після 24 лютого була окупована (і майже всі такі респонденти виїхали на території, підконтрольні уряду України), лише 2% виступають за територіальні поступки. Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути. Серед загалом внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки проти 90%, які виступають проти них", – йдеться в дослідженні.

"Результати засвідчують, що, як і раніше, українці незалежно від регіону, мови спілкування, етнічного походження зберігають високу згуртованість і небажання йти на поступки агресору. Суспільна єдність у цих питаннях є важливим фактором як для успішності національного спротиву, так і для західних партнерів, які мають бачити, що втоми немає і не варто тиснути на Україну і примушувати до неприйнятного миру. Також це мають розуміти росіяни, що українці свого віддавати не будуть", – прокоментував заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, 93% українців впевнені у перемозі України у війні з Росією.